2019-12-12T10:30:20+03:00
Общество

В лесхозах Саратовской области заготавливают елки к праздникам

Планируется, что будет более 40 тыс.символов Нового года
Дарья Вострикова
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В лесхозах Саратовской области начали заготавливать елки к новогодним праздникам.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, деревья в возрасте от пяти до восьми лет заготавливают на строго отведенных участках леса в молодняках, проводят осветление для улучшения роста.

Для создания будущих хвойных лесов в регионе высаживают порядка 4 млн молодых сеянцев.

Всего в 2019 году планируется заготовить более 40 тысяч символов Нового года. Приобрести дерево с лесхоза выйдет дешевле, чем на рыке. Также в перспективе планируется продавать деревья по «социальным ценам» на специальных точках в канун новогодних праздников.

Кроме того, елки предоставят школам, детским садам, школам-интернатам, детским больницам и другим учреждениям социальной сферы.

Новогодняя акция продолжится до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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