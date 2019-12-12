В лесхозах Саратовской области заготавливают елки к праздникам
В лесхозах Саратовской области начали заготавливать елки к новогодним праздникам.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, деревья в возрасте от пяти до восьми лет заготавливают на строго отведенных участках леса в молодняках, проводят осветление для улучшения роста.
Для создания будущих хвойных лесов в регионе высаживают порядка 4 млн молодых сеянцев.
Всего в 2019 году планируется заготовить более 40 тысяч символов Нового года. Приобрести дерево с лесхоза выйдет дешевле, чем на рыке. Также в перспективе планируется продавать деревья по «социальным ценам» на специальных точках в канун новогодних праздников.
Кроме того, елки предоставят школам, детским садам, школам-интернатам, детским больницам и другим учреждениям социальной сферы.
Новогодняя акция продолжится до конца текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU