Неаккуратная сварка в туалете привела к пожару в пятиэтажке Энгельса

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-12T09:30:12+03:00

На место выезжали восемь человек на трех машинах

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В Энгельсе Саратовской области вчера утром, 11 декабря, произошло возгорание в пятиэтажке на улице Ломоносова.

- Сигнал о ЧП поступил в 11:08. На место выехали три машины и восемь человек, — сообщили «КП-Саратов» ГУ МЧС региона.

Оказалось, что пожар произошел в квартире на первом этаже. Случилось возгорание электрического провода в санузле из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при сварочных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU