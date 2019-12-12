Неаккуратная сварка в туалете привела к пожару в пятиэтажке Энгельса
На место выезжали восемь человек на трех машинах
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В Энгельсе Саратовской области вчера утром, 11 декабря, произошло возгорание в пятиэтажке на улице Ломоносова.
- Сигнал о ЧП поступил в 11:08. На место выехали три машины и восемь человек, — сообщили «КП-Саратов» ГУ МЧС региона.
Оказалось, что пожар произошел в квартире на первом этаже. Случилось возгорание электрического провода в санузле из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при сварочных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU