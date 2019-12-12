Жительница Тархан обокрала кассу магазина в Саратове
Гражданка во всем призналась
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Полиция Волжского района раскрыла кражу, которая произошла с 1 по 7 июля в магазине на Тагильской улице Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 39-летней замдиректора магазина, неизвестные унесли из кассы почти 32 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастна 38-летняя жительница поселка Тарханы, которая во всем призналась.
На нее завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU