На Привокзальной площади поставят новые дорожные знаки и ограничат время стоянки

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-11T16:47:19+03:00

Теперь оно будет ограничено 15 минутами

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На Привокзальной площади Саратова с завтрашнего дня, 12 декабря, изменяется организация движения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, это связано с реконструкцией вокзального комплекса.

Так, на площади установят новые знаки, которые будут регулировать организацию движения машин. К тому же высадка и посадка пассажиров теперь будет осуществляться на стоянке, которая справа от центрального входа в железнодорожный вокзал. Стоит отметить, что время нахождения на ней ограничено 15 минутами.

За тем, чтобы водители незаконно не парковались, будут следить ДПС и камера нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU