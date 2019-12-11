На Привокзальной площади поставят новые дорожные знаки и ограничат время стоянки
На Привокзальной площади Саратова с завтрашнего дня, 12 декабря, изменяется организация движения.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, это связано с реконструкцией вокзального комплекса.
Так, на площади установят новые знаки, которые будут регулировать организацию движения машин. К тому же высадка и посадка пассажиров теперь будет осуществляться на стоянке, которая справа от центрального входа в железнодорожный вокзал. Стоит отметить, что время нахождения на ней ограничено 15 минутами.
За тем, чтобы водители незаконно не парковались, будут следить ДПС и камера нарушений ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU