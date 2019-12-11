Саратовцев призвали не парковаться на газонах
Юридические лица заплатят до 100 тыс. рублей
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Госавтоинспекция Саратовской области принимает все больше обращений по поводу водителей, которые бросают свои машины на «зеленой зоне».
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона, за это правонарушение гражданам придется заплатить от 2 до 4 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 до 30 тыс. рублей, юридические лица от 50 до 100 тыс. рублей.
За это правонарушение уполномоченные лица будут составлять протокол на нарушителей.
ИСТОЧНИК KP.RU