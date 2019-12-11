Прокуратура помогла сироте из Духовницкого района получить квартиру

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-11T16:33:52+03:00

Теперь она будет жить в Балакове

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Прокуратура Духовницкого района по обращению 27-летней местной жительницы, сироты, выявила нарушения исполнения жилищного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, после смерти ее матери в 2009 году ее отца лишили родительских прав.

Гражданку приняли на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма из государственного жилищного фонда области и включили в единый сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

После получения среднего профессионального образования заявительница должна была заселиться в арендованном жилье. Однако до конца 2018 года ей не дали помещение.

Поэтому прокурор направил в суд иск на министерство строительства и ЖКХ Саратовской области, чтобы обеспечить сироту местом для проживания.

Эти требования удовлетворены, теперь между ведомством и гражданкой заключен договор найма специализированного жилого помещения в Балакове – однокомнатной квартиры общей площадью 30,9 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU