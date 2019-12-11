Прокуратура помогла сироте из Духовницкого района получить квартиру
Прокуратура Духовницкого района по обращению 27-летней местной жительницы, сироты, выявила нарушения исполнения жилищного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, после смерти ее матери в 2009 году ее отца лишили родительских прав.
Гражданку приняли на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма из государственного жилищного фонда области и включили в единый сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
После получения среднего профессионального образования заявительница должна была заселиться в арендованном жилье. Однако до конца 2018 года ей не дали помещение.
Поэтому прокурор направил в суд иск на министерство строительства и ЖКХ Саратовской области, чтобы обеспечить сироту местом для проживания.
Эти требования удовлетворены, теперь между ведомством и гражданкой заключен договор найма специализированного жилого помещения в Балакове – однокомнатной квартиры общей площадью 30,9 кв. м.
ИСТОЧНИК KP.RU