В 2020 году пройдут общественные слушания по строительству завода в Горном

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-11T16:23:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На открытии форума «Экологический форсайт», стартовавшего 10 декабря в Саратове, выступила начальник организационно-технического управления ФГУП «РосРАО» Ольга Гонцова, которая рассказала о работе в рамках нацпроекта «Экология» по созданию инфраструктуры по обращению с отходами I-II классом.

По ее словам, в данный момент в стране проходит реформа обращения с промышленными отходами. ФГУП «РосРАО» определен федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов. Ему предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой от образования отхода до переработки его во вторичную продукцию.

В первую очередь Федеральному оператору предстоит создать государственную информационную систему обращения с отходами I-II классов (ГИС).

- ГИС — это живая, постоянно обновляемая система, в которой будут отражаться потоки движения отходов от источника их образования до места их переработки. Система позволит производить учет, выявлять нарушения, выстраивать оптимальную логистику и моделировать наилучшее размещение инфраструктуры, — рассказала начальник организационно-технического управления ФГУП «РосРАО» Ольга Гонцова, которая приняла участие в саратовском форуме.

.

Данные ГИС позволят сформировать федеральную схему обращения с отходами I-II классов, которую утвердит правительство РФ.

Кроме того, федеральный оператор создаст необходимую инфраструктуру для переработки отходов I-II классов. Якорными звеньями станут семь экотехнопарков, один из которых расположится в Саратовской области на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия в поселке Горный.

- При выстраивании эффективной системы обращения с промышленными отходами особенно важно развивать отечественные технологии, — подчеркнула Ольга Гонцова.

В кулуарах конференции она рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что на четырех бывших заводах по уничтожению химоружия в России уже ранее создана мощная инфраструктура, там сохранены профессиональные кадры.

- Технологические решения сейчас разрабатываются на основе самых современных технологий. В 2020 году будут общественные слушания и мы очень рассчитываем на поддержку общественников, среди которых и ученые и эксперты, предлагающие свои рекомендации. Утверждены сроки ввода объектов — конец 2023 года, и с 2024 они начнут эксплуатироваться, — рассказала Ольга Гонцова.

ИСТОЧНИК KP.RU