2019-12-11T15:30:04+03:00
Общество

Принято решение о строительстве нового моста через Волгу

Объем финансирования Южного обхода со строительством моста — 53 млрд рублей
Ольга Симонова
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о трех решениях, которые касаются дорожной сферы Саратовской области и были приняты на заседании правительственной комиссии по транспорту. Видеообращение Володина опубликовано на странице его сторонников Volodin.saratov в соцсети Instagram.

- Первый вопрос — включен проект и в будущем строительство Южного обхода вокруг Саратова со строительством мостового перехода через реку Волгу. 2022 год — 2026 год. С объемом финансирования 53 млрд рублей, — сказал председатель ГД.

Второй вопрос, о котором сообщил спикер Госдумы, — это реконструкция обхода вокруг Саратова: 36 км от Зоринской развязки до выхода на Волгоград. Таким образом, вся кольцевая дорога будет приведена в нормативное состояние.

- Еще одна тема. Она также для нас важна. Передача на федеральный уровень нескольких частей межрайонных дорог. Дорога между Ртищевом и Аркадаком, Аркадаком и Балашовом, Балашовом и Самойловкой и Самойловкой — выходом на Волгоград. Всего 187 км наших внутриобластных дорог будут переданы на федеральный уровень, — сказал Вячеслав Володин.

Вышеперечисленные дороги станут частью трассы Волгоград — Ртищево — Тамбов.

- Вот такие решения состоялись. В дальнейшем это должны быть решения уже правительства, — подчеркнул спикер ГД в видеообращении.

Принято решение о строительстве моста через Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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