Жительницу Красноармейского района обманули при продаже дома

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-11T16:15:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Красноармейского района разместила на одном из сайтов в интернете объявление о продаже дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, через некоторое время ей позвонил неизвестный с предложением купить недвижимость. Для этого нужно было провести определенные действия в банкомате.

После выполнения этой просьбы гражданка обнаружила, что с ее счета пропало 20 тыс. рублей, а покупатель перестал отвечать.

ИСТОЧНИК KP.RU