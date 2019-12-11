2019-12-11T16:15:56+03:00
Происшествия

Жительницу Красноармейского района обманули при продаже дома

Покупатель оставил ее без 20 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Жительница Красноармейского района разместила на одном из сайтов в интернете объявление о продаже дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, через некоторое время ей позвонил неизвестный с предложением купить недвижимость. Для этого нужно было провести определенные действия в банкомате.

После выполнения этой просьбы гражданка обнаружила, что с ее счета пропало 20 тыс. рублей, а покупатель перестал отвечать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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