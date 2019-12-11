Жительницу Красноармейского района обманули при продаже дома
Покупатель оставил ее без 20 тыс. рублей
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Жительница Красноармейского района разместила на одном из сайтов в интернете объявление о продаже дома.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, через некоторое время ей позвонил неизвестный с предложением купить недвижимость. Для этого нужно было провести определенные действия в банкомате.
После выполнения этой просьбы гражданка обнаружила, что с ее счета пропало 20 тыс. рублей, а покупатель перестал отвечать.
ИСТОЧНИК KP.RU