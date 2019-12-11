2019-12-11T16:11:45+03:00
Общество

Саратовский спортсмен выиграл первый этап Национальной спортивной премии Минспорта РФ

Лауреатов наградят в Москве
Дарья Вострикова
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Завтра, 12 декабря, воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Андрей Живаев отправится на торжественную церемонию вручения Национальной спортивной премии министерства спорта Российской Федерации, которая состоится в московском концертном зале «Зарядье».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, он стал победителем первого этапа конкурса на звание лучшего спортсмена в номинации «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта).

Объявят лауреатов по 11 номинациях, среди которых выдающиеся спортсмены и тренеры, легенды российского спорта, лучшие спортивные школы и СМИ, по итогам года.

Премией также будут отмечены организации и субъекты Федерации, которые внесли наибольший вклад в развитие спорта в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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