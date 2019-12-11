Саратовский спортсмен выиграл первый этап Национальной спортивной премии Минспорта РФ
Завтра, 12 декабря, воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Андрей Живаев отправится на торжественную церемонию вручения Национальной спортивной премии министерства спорта Российской Федерации, которая состоится в московском концертном зале «Зарядье».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, он стал победителем первого этапа конкурса на звание лучшего спортсмена в номинации «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта).
Объявят лауреатов по 11 номинациях, среди которых выдающиеся спортсмены и тренеры, легенды российского спорта, лучшие спортивные школы и СМИ, по итогам года.
Премией также будут отмечены организации и субъекты Федерации, которые внесли наибольший вклад в развитие спорта в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU