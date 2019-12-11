ООО «КВС»: По Песчано-Уметскому тракту проложено 1 168 метров новых коммуникаций

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-11T14:55:06+03:00

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В ходе реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжает реконструкцию коллектора по Песчано-Уметскому тракту диаметром 600 мм с общей протяженностью участка 3 803 метра. Компания уже проложила 1 168 метров современной полиэтиленовой трубы. Также ведутся работы по монтажу новых колодцев.

Реконструкция коллектора осуществляется методом «санации». Он является наиболее экономически эффективным, так как существенно сокращаются затраты на производство вскрышных мероприятий.

Используемый материал при замене изношенных коммуникаций полностью соответствует всем современным экологическим и техническим требованиям. Срок службы нового объекта составит не менее 50 лет. Реконструкция данного коллектора позволит повысить надежность системы водоотведения, улучшить экологическую ситуацию в Ленинском районе Саратова, а также подключать новых потребителей к системе водоотведения.

Напомним, коллектор по Песчано-Уметскому тракту был построен в 1983 году и сейчас имеет износ более 90%. Производство работ по реконструкции данного объекта планируется завершить до конца первого квартала 2020 года.

При реконструкции и модернизации городского водного комплекса компанией «КВС» особое внимание уделяется не только качеству поставляемого ресурса, но и влиянию деятельности компании на экологическое состояние региона. Такие проблемы, как истощение ресурсов питьевой воды, загрязнение окружающей среды, являются ключевыми при принятии финансовых и инвестиционных решений. В этих вопросах ООО «КВС» следует рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU