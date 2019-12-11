2019-12-11T14:50:20+03:00
Общество

Регоператор: Online-сервисы оплаты услуг набирают популярность

Ольга Симонова
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Более 80 тыс. абонентов Саратовской области регулярно пользуются сервисами оплаты услуги по обращению с ТКО с помощью интернета. Ежемесячно динамика прироста online-платежей составляет 6%.

В распоряжении потребителей услуги по обращению с ТКО есть два способа дистанционной оплаты квитанций без комиссии: в личном кабинете на сайте «Городского расчетного центра» и на сайте платежцентр.рф без входа в личный кабинет. Также на сайте «Городского расчетного центра» действует специальная online-приемная для жителей районов области — абонентов регионального оператора по обращению с ТКО. С ее помощью можно заказать чат с оператором и обратный звонок, а также передать различные заявления.

- Современные технологии позволяют повысить комфорт наших клиентов. Удаленная оплата услуг по обращению с ТКО востребована разными слоями потребителей. Представителям малого бизнеса особенно важны оперативность получения данных о задолженности и обслуживание без очередей, так же как и многим физическим лицам. Каждый может выбрать наиболее подходящий способ, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Также услуги регионального оператора можно оплатить, не выходя из дома, с помощью мобильного приложения «Сбербанк. Онлайн». Для этого в программе необходимо в разделе «Квартплата» выбрать в качестве получателя «Управление отходами» или считать QR-код, расположенный в правом верхнем углу платежного документа.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27 или в контакт-центр Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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