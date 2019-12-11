2019-12-11T14:53:37+03:00
Общество

Панков: Нужно кому-то уйти, пока кого-то не привлекли

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» напомнил, что жители 11-го микрорайона поселка Солнечный-2 остались без школы, строительство которой было там запланировано. По его мнению, это могло произойти из-за непрофессионализма ответственных лиц.

- Нужно кому-то уйти, пока кого-то не привлекли. Изучая подробно молниеносность развития событий, есть что сказать. Можно и взглянуть на эту ситуацию с точки зрения жителей. Возможно, из-за неэффективности и непрофессионализма ИКСО и ГЖС взимали квартиры с застройщиков, вместо объектов соцсферы. А люди, въехав в новостройки, не смогли отдать детей в детский сад и школу. Детей приписывали к учебным учреждениям, куда надо добираться полчаса. Примеров много, это и микрорайон «Звезда», и «Иволгино». До сих пор в таком густонаселенном поселке, как Солнечный, не хватает поликлиники. Нужна еще школа в 11-м микрорайоне. И была возможность ее построить за счет застройщиков, но этого никто не потребовал. Правильно обратились к правоохранителям: надо проверить законность использования ИКСО и ГЖС земель, отведенных под застройку в 11-м микрорайоне. А также деятельности по взаиморасчетам с дольщиками обанкротившихся домов, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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