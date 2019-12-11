2019-12-11T14:44:54+03:00
Недвижимость

Панков о долгострое в Балакове: С Писным к прокурору не идем. Пока

Ольга Симонова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о начале строительства новой очереди дома для обманутых дольщиков — ЖСК «Возрождение» в Балакове.

.

.

Ранее он неоднократно напоминал строителям об их обещании начать забивать сваи новых подъездов: «Перед рабочей группой напомнил Писному эпизод из фильма «Кавказская пленница». Говорю: «Или тебя председатель ЖСК Милова ведет смотреть забивку свай 10 декабря, или я его веду к начальнику УВД Трифонову».

Сегодня Николай Панков отметил: «Писной мне друг, но истина дороже. Когда услышал вагон ругани и шума, понял: Писной стал забивать сваи в Балаково. Нет, признаюсь, нецензурной брани не было.

Поэтому к прокурору с Писным не идем. Пока. Да он его и не боится. Нет, не прокурор, а Писной. Технику и сваи на стройплощадку балаковского ЖСК «Возрождение» доставили. Сегодня начали забивать пробные сваи. Дольщики контролируют процесс, присылают фотографии. Бизнес бизнесом, а их интересы должны быть на первом месте. Чтобы сначала жилье людям, а уже потом — коммерческие подъезды».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове помянули 25-летие начала первой Чеченской войны
На Привокзальной площади поставят новые дорожные знаки и ограничат время стоянки
Саратовцев призвали не парковаться на газонах
На Тархова в Саратове столкнулись два автомобиля
Прокуратура помогла сироте из Духовницкого района получить квартиру
В 2020 году пройдут общественные слушания по строительству завода в Горном
Принято решение о строительстве нового моста через Волгу
Жительницу Красноармейского района обманули при продаже дома
Саратовский спортсмен выиграл первый этап Национальной спортивной премии Минспорта РФ
ООО «КВС»: По Песчано-Уметскому тракту проложено 1 168 метров новых коммуникаций
Панков: Нужно кому-то уйти, пока кого-то не привлекли
Регоператор: Online-сервисы оплаты услуг набирают популярность
Мошенники оставили жительницу Ленинского района без 145 тыс. рублей
Саратовцы могут получить консультацию по выбору новогодних подарков
Глава Саратова пригрозил уволить чиновников из-за неблагоустроенной территории детсада
Администрацию Ртищевского района обязали починить дорогу
В Вольске мужчины испугались свидетеля и выбросили труп
Энгельсские борцы взяли медали всероссийского турнира