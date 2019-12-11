Панков о долгострое в Балакове: С Писным к прокурору не идем. Пока

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-11T14:44:54+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о начале строительства новой очереди дома для обманутых дольщиков — ЖСК «Возрождение» в Балакове.

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Ранее он неоднократно напоминал строителям об их обещании начать забивать сваи новых подъездов: «Перед рабочей группой напомнил Писному эпизод из фильма «Кавказская пленница». Говорю: «Или тебя председатель ЖСК Милова ведет смотреть забивку свай 10 декабря, или я его веду к начальнику УВД Трифонову».

Сегодня Николай Панков отметил: «Писной мне друг, но истина дороже. Когда услышал вагон ругани и шума, понял: Писной стал забивать сваи в Балаково. Нет, признаюсь, нецензурной брани не было.

Поэтому к прокурору с Писным не идем. Пока. Да он его и не боится. Нет, не прокурор, а Писной. Технику и сваи на стройплощадку балаковского ЖСК «Возрождение» доставили. Сегодня начали забивать пробные сваи. Дольщики контролируют процесс, присылают фотографии. Бизнес бизнесом, а их интересы должны быть на первом месте. Чтобы сначала жилье людям, а уже потом — коммерческие подъезды».

ИСТОЧНИК KP.RU