Саратовцы могут получить консультацию по выбору новогодних подарков
Работает «горячая линия»
Изменить размер текста:
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области проводит тематические консультации по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для этого нужно позвонить по телефону горячей линии 8-800-100-18-58 с 10:00 до 17:00. Сделать это можно в любой день, с 2 по 21 декабря.
Специалисты расскажут о действующих нормативных гигиенических требованиях к данной категории товаров, а также о правах потребителей при покупке товаров детского ассортимента ненадлежащего качества.
ИСТОЧНИК KP.RU