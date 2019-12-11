Саратовцы могут получить консультацию по выбору новогодних подарков

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-11T14:34:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области проводит тематические консультации по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для этого нужно позвонить по телефону горячей линии 8-800-100-18-58 с 10:00 до 17:00. Сделать это можно в любой день, с 2 по 21 декабря.

Специалисты расскажут о действующих нормативных гигиенических требованиях к данной категории товаров, а также о правах потребителей при покупке товаров детского ассортимента ненадлежащего качества.

ИСТОЧНИК KP.RU