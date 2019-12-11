Глава Саратова увидел ужасно построенный детсад и пригрозил уволить чиновников
Глава Саратова Михаил Исаев побывал на месте строительства детсада на улице Миллеровская в Заводском районе Саратова и остался недоволен работами.
Фото пресс-службы мэрии
- Со стройплощадки не вывезен мусор, благоустройство прилегающей территории выполнено не полностью, есть над чем работать на фасаде. Такие работы город принимать не будет! — заявил мэр города.
Он также дал подрядчику и администрации района два дня, чтобы исправить ситуацию.
Фото пресс-службы мэрии
- Иначе строители не получат деньги за халтурную работу, а по местным чиновникам примут кадровые решения, — отметил Исаев.
ИСТОЧНИК KP.RU