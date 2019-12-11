Глава Саратова увидел ужасно построенный детсад и пригрозил уволить чиновников

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-11T14:31:20+03:00

Исаев дал два дня на исправление ситуации

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Глава Саратова Михаил Исаев побывал на месте строительства детсада на улице Миллеровская в Заводском районе Саратова и остался недоволен работами.

Фото пресс-службы мэрии

- Со стройплощадки не вывезен мусор, благоустройство прилегающей территории выполнено не полностью, есть над чем работать на фасаде. Такие работы город принимать не будет! — заявил мэр города.

Он также дал подрядчику и администрации района два дня, чтобы исправить ситуацию.

Фото пресс-службы мэрии

- Иначе строители не получат деньги за халтурную работу, а по местным чиновникам примут кадровые решения, — отметил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU