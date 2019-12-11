2019-12-11T14:31:20+03:00
Общество

Глава Саратова увидел ужасно построенный детсад и пригрозил уволить чиновников

Исаев дал два дня на исправление ситуации
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
Изменить размер текста:

Глава Саратова Михаил Исаев побывал на месте строительства детсада на улице Миллеровская в Заводском районе Саратова и остался недоволен работами.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

- Со стройплощадки не вывезен мусор, благоустройство прилегающей территории выполнено не полностью, есть над чем работать на фасаде. Такие работы город принимать не будет! — заявил мэр города.

Он также дал подрядчику и администрации района два дня, чтобы исправить ситуацию.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

- Иначе строители не получат деньги за халтурную работу, а по местным чиновникам примут кадровые решения, — отметил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор: Online-сервисы оплаты услуг набирают популярность
Мошенники оставили жительницу Ленинского района без 145 тыс. рублей
Панков о долгострое в Балакове: С Писным к прокурору не идем. Пока
Саратовцы могут получить консультацию по выбору новогодних подарков
Администрацию Ртищевского района обязали починить дорогу
В Вольске мужчины испугались свидетеля и выбросили труп
Энгельсские борцы взяли медали Всероссийского турнира
В Вольске продолжается первый межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик
Радаев: Если у медработников возникают вопросы к зарплате, надо привлекать Гострудинспекцию
Из Татищевского района не выпустили подозрительный подсолнечник
Глава региона отметил лучшие проекты второго потока Школы молодых управленцев Саратовской области
Более 11 тыс. жителей Саратовской области выполнили нормы ГТО
В Новых Бурасах молодой водитель ВАЗа улетел в кювет
Прокуратура и полиция Саратовской области проверят «ИКСО» и ГЖC
Панков: Володин поднимает серьезную проблему в интересах жителей
Жителю Татарстана восемь лет нельзя будет ходить в рестораны
Больницы Саратова и области получили 19 машин «скорой помощи»
В Энгельсе полицейский поиздевался над задержанным и попал под суд
В Саратове из-за схода вагона встали трамваи №8
Полиция Саратова ищет места незаконной торговли «незамерзайкой»
В Энгельсском районе бомж вытащил из чужого дома 95 тыс. рублей и травмат
В Саратове прошла встреча с писателем Андреем Усачевым
В Энгельсе рецидивист украл из магазина спортивную куртку
В Саратове отметили День Героев Отечества
В Энгельсском районе бомж украл из магазина 11 тыс. рублей
По Энгельсу пройдут 150 Дедов Морозов и Снегурочек
Две иномарки перегородили дорогу трамваю в Саратове