Администрацию Ртищевского района обязали починить дорогу

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-11T14:26:19+03:00

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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, тротуар на Красной улице, от пересечения с Советской до улицы 8 Марта разрушен, также имеются проблемы с бордюрами.

Прокурор подал в суд иск на администрацию района, после чего чиновников обязали починить дороги.

Исполнение этого контролируется прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU