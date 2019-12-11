Администрацию Ртищевского района обязали починить дорогу
Нарушения обнаружены на Красной улице
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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, тротуар на Красной улице, от пересечения с Советской до улицы 8 Марта разрушен, также имеются проблемы с бордюрами.
Прокурор подал в суд иск на администрацию района, после чего чиновников обязали починить дороги.
Исполнение этого контролируется прокуратурой.
ИСТОЧНИК KP.RU