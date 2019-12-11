Энгельсские борцы взяли медали Всероссийского турнира

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-11T13:28:59+03:00

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В рамках международной декады инвалидов в Бугульме состоялся традиционный Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди инвалидов по слуху памяти директора школы-интерната, заслуженного учителя России Г.З. Закирова.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, спортсмены заняли три призовые места.

Победителем состязаний в весе до 65 кг стал Эдиль Колкомбаев, Фёдор Ефремов (до 45 кг) и Владимир Мальцев (до 77 кг) выиграли серебро турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU