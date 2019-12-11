Глава региона отметил лучшие проекты второго потока Школы молодых управленцев Саратовской области

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-11T12:56:06+03:00

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10 декабря в историческом парке «Россия — моя история» состоялось торжественное вручение сертификатов и дипломов слушателям второго потока проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области». В церемонии вручения приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, главы муниципальных образований области, представители региональных министерств и вузов-соорганизаторов проекта.

Напомним, что обучение слушателей проходило на базе трех вузов Саратова: Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского и Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г. В. Плеханова.

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В рамках церемонии были представлены лучшие проекты участников, направленные на инновационное развитие образования, здравоохранения, дорожной сферы, экологии, на продвижение туристических возможностей Саратовской области.

Одним из представленных проектов стал проект слушателей Поволжского института управления РАНХиГС «Брендирование Балакова как инструмент развития территории».

- Наша идея направлена на то, чтобы раскрыть индустриальный, культурный, туристический потенциал одного из крупнейших городов региона, на формирование позитивного имиджа территории, — рассказали авторы проекта. — Мы позитивно настроены и хотим, чтобы жители любили свой город, чтобы к нам приезжали гости, чтобы о нас знали и говорили с положительной стороны.

Губернатор поддержал настрой разработчиков и пожелал удачи в реализации запланированного.

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Гости также высоко оценили проект, посвященный созданию мобильного приложения с комплексным туристическим контентом. Отличительной особенностью данного приложения является его наполнение сведениями об адаптации туристических ресурсов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская поддержала проект и подчеркнула, что идею можно адаптировать на уже имеющейся цифровой платформе огни-поволжья.рф. В перспективе разместить его на тач-панелях в аэропортовом комплексе «Гагарин», железнодорожном вокзале, и других местах прибытия, в том числе в муниципальных районах области, главы которых активно выразили готовность к реализации идеи.

Своевременным Валерий Радаев назвал проект, направленный на формирование экологического сознания у жителей Саратовской области.

- Экология будет всегда темой номер один. Вы в начале большого и очень верного пути. Через такие проекты мы должны формировать экологическую культуру у наших земляков, начиная с самых маленьких жителей области. И видеть конечную цель — цивилизованное обращение с ТБО, — отметил глава региона. Проект был также поддержан министром образования Ириной Седовой.

Свое мнение о проектах выпускников высказали руководители саратовских вузов. Директор Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев отметил: «Представленные проекты — это не столько про выявление проблемы, сколько про выявление ресурсов. Поиск ресурсов — сейчас я обращаюсь к выпускникам — это очень важное управленческое умение. Проектам нужна поддержка не только со стороны органов исполнительной власти, но и со стороны бизнеса. Поэтому я вам желаю успехов в изыскании и умелом использовании ресурсов».

Кроме того, в рамках торжественного мероприятия были вручены благодарственные письма сотрудникам и преподавателям вузов-соорганизаторов за активное участие в реализации проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».

ИСТОЧНИК KP.RU