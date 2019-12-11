В Энгельсе полицейский поиздевался над задержанным и попал под суд

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-11T12:05:41+03:00

Прибывший «на подмогу» участковый схватил и потянул мужчину за ноги, из-за чего тот упал

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В Энгельсе Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении полицейского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

- Следствие считает, что вечером 4 июля 2019 года двое правоохранителей прибыли во двор на Молодежной улице. Их вызвали по поводу хулиганства 37-летнего мужчины, однако тот оказал им сопротивление при попытке препроводить его в отдел, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

После этого полицейские вызвали подмогу, и к ним прибыли двое участковых отдела №3. К тому моменту нарушителя скрутили, надели на него наручники и облокотили корпусом на багажник авто.

- Несмотря на то, что мужчина уже не буянил, один из участковых схватил и потянул мужчину за ноги, из-за чего тот упал, ударившись лицом и телом о землю, — отметили в СУ СКР.

Материалы для уголовного дела собрала оперативно-розыскная часть СБ ГУ МВД России по Саратовской области, а следователи собрали достаточно доказательств вины полицейского и направили дело в суд.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU