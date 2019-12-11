В Саратове отметили День Героев Отечества
Во Дворце культуры «Россия» Саратова 9 декабря прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в нем приняли участие жители региона, удостоенные высшего звания страны, ветераны Великой Отечественной войны, заслуженные труженики тыла, представители ведомств, организаций и предприятий, учащиеся школ.
Прозвучали поздравления выдающимся героям-землякам, минутой молчания почтили память тех, кто погиб на полях сражений, защищая Родину.
Воспитанники кадетской школы вручили цветы ветеранам Великой Отечественной войны, а также сотрудникам органов внутренних дел и заслуженным врачам РФ.
Мероприятие завершилось концертом.
ИСТОЧНИК KP.RU