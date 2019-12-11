В Саратове отметили День Героев Отечества

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-11T11:23:45+03:00

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Во Дворце культуры «Россия» Саратова 9 декабря прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в нем приняли участие жители региона, удостоенные высшего звания страны, ветераны Великой Отечественной войны, заслуженные труженики тыла, представители ведомств, организаций и предприятий, учащиеся школ.

Прозвучали поздравления выдающимся героям-землякам, минутой молчания почтили память тех, кто погиб на полях сражений, защищая Родину.

Воспитанники кадетской школы вручили цветы ветеранам Великой Отечественной войны, а также сотрудникам органов внутренних дел и заслуженным врачам РФ.

Мероприятие завершилось концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU