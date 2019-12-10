2019-12-10T21:35:10+03:00
Общество

В Саратове женщине с четырьмя детьми отказались дать квартиру после пожара

СУ СКР региона начало проверку
Екатерина Семенова
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В Саратове следователи начали проверку по информации из СМИ.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о семье, проживавшей в Заводском районе Саратова.

Женщина с четырьмя детьми, двое из которых 14-летние приемные сыновья, проживала в квартире дома на 1-м Прессовом проезде. 7 апреля 2018 года произошло замыкание проводки, и случился пожар. Однако новое жилье семье не выделили

В органах МСУ женщине сообщили, что она поставлена в очередь на декабрь 2024 года. Поэтому сейчас семья вынуждена снимать трехкомнатную квартиру за свои деньги, чтобы органы опеки не отобрали детей.

Следователи начали проверку, была истребована документация. После этого будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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