В Энгельсе раздавили 855 кг польских груш

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-10T16:00:24+03:00

Фрукты выявили на рынке в Кировском районе

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области уничтожили санкционные груши.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, 6 декабря инспекторы ведомства, представители таможни и Южной транспортной прокуратуры провели рейд по рынку в Кировском районе.

Было обнаруживать 855 кг груш из Польши.

Санкционную продукцию изъяли и уничтожили механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU