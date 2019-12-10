В Энгельсе раздавили 855 кг польских груш
Фрукты выявили на рынке в Кировском районе
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В Саратовской области уничтожили санкционные груши.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, 6 декабря инспекторы ведомства, представители таможни и Южной транспортной прокуратуры провели рейд по рынку в Кировском районе.
Было обнаруживать 855 кг груш из Польши.
Санкционную продукцию изъяли и уничтожили механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU