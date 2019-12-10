Старинная музыка в исполнении духовых прозвучит в Саратовской консерватории

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-10T15:59:03+03:00

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13 декабря в 19:00 в Большом зале консерватории выступит Бранд Брасс Ансамбль.

В составе коллектива энергичные музыканты, лауреаты международных конкурсов: Денис Новицкий (туба), Юрий Долгов (бас-тромбон), Александр Даниленко (труба), Валентин Статник (валторна), Лилия Дорофеева (труба).

Новая программа ансамбля познакомит слушателей с лучшими образцами старинной музыки, редко звучащей на концертных площадках страны. В исполнении Бранд Брасс Ансамбля прозвучат сочинения XV-XVIII вв. - произведения С. Шмидта, Дж. Каваччио, Дж. Адсона, К. Монтеверди, У. Бёрда, Г. Пёрселла, И. Баха и Г. Генделя.

Коллектив носит имя выдающегося немецкого трубача, основателя класса трубы, брасс ансамбля и симфонического оркестра Саратовской консерватории Вилли Брандта. Творческая деятельность Бранд Брасс Ансамбля во многом способствует признанию медных духовых инструментов как концертирующих и знакомству широкой публики в России и за рубежом с классическим и современным камерным репертуаром для духовых.

ИСТОЧНИК KP.RU