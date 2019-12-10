2019-12-10T15:55:23+03:00
Общество

Обманутые дольщики еще двух домов в Саратове начнут получать компенсации

Решение принято на заседании наблюдательного совета «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства»
Александр Уриевский
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Генеральный директор «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» Олег Говорун и председатель ДОМ.РФ Александр Плутник на встрече в СаратовеГенеральный директор «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» Олег Говорун и председатель ДОМ.РФ Александр Плутник на встрече в СаратовеФото: Александр Уриевский
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В «Инстаграме» соратников председателя ГД Вячеслава Володина сообщили итоги прошедшего 9 декабря очередного заседания наблюдательного совета Фонда по решению проблем обманутых дольщиков. К семи ранее отобранным проблемным домам добавились еще два, дольщикам которых выплатят компенсации за непостроенные квартиры.

- Вошли в программу ДОМ.РФ по выплатам компенсаций еще два дома в Саратове (по адресу: Новосоколовогорский жилой район, д. 2, жилой дом №2; 4-й Нагорный проезд, б/н, б/с, секции «А», «Б», «В»), - сообщается в паблике volodin.saratov

Следующий наблюдательный совет назначен на конец декабря. Напомним, на встрече с дольщиками, которая прошла по инициативе Володина 6 декабря в Саратове, гендиректор Фонда Олег Говорун заявил, что до конца года планируется начать выплаты компенсаций обманутым дольщикам 16 домов в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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