2019-12-11T06:01:29+03:00
Общество

В Саратовской области утром пойдет мелкий мокрый снег и окутает туман

Ожидается облачная погода с прояснениями
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня утром, 11 декабря, пройдет морось и мелкий мокрый снег.

- Ожидается облачная погода с прояснениями. Будет сильный туман с видимостью 500 метров и менее, местами гололед, изморозь, гололедица и сложное отложение 11 мм, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура днем прогнозируется в районе +2…−3 градусов, в Левобережье области — до −8 градусов.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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