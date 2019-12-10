Саратовцам рассказали, как правильно выбрать пиротехнические изделия

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-10T13:10:23+03:00

Лучше не использовать самодельные хлопушки

Изменить размер текста: A A

В канун новогодних и рождественских праздников одним из постоянных приобретений для веселья у жителей Саратовской области остаются пиротехнические изделия.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для того, чтобы салюты, хлопушки фейерверки были в радость нужно соблюдать несколько правил при выборе изделия.

Лучше не использовать самодельную пиротехнику и отказаться от покупки «с рук» или лотков на улице.

В специализированных магазинах нужно обращать внимание на наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, указание срока годности. Стоит узнать, как именно лучше использовать фейерверк или хлопушку.

Важным критерием является внешний вид: нельзя использовать измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля изделия.

Нужно осторожно обращаться с ними, действуя по инструкции, правильно хранить и не давать запускать детям.

При соблюдении этих правил покупка пиротехники будет гарантией положительных эмоций при ее использовании.

ИСТОЧНИК KP.RU