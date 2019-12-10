Саратовцам рассказали, как правильно выбрать пиротехнические изделия
В канун новогодних и рождественских праздников одним из постоянных приобретений для веселья у жителей Саратовской области остаются пиротехнические изделия.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для того, чтобы салюты, хлопушки фейерверки были в радость нужно соблюдать несколько правил при выборе изделия.
Лучше не использовать самодельную пиротехнику и отказаться от покупки «с рук» или лотков на улице.
В специализированных магазинах нужно обращать внимание на наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, указание срока годности. Стоит узнать, как именно лучше использовать фейерверк или хлопушку.
Важным критерием является внешний вид: нельзя использовать измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля изделия.
Нужно осторожно обращаться с ними, действуя по инструкции, правильно хранить и не давать запускать детям.
При соблюдении этих правил покупка пиротехники будет гарантией положительных эмоций при ее использовании.
ИСТОЧНИК KP.RU