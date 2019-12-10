В Саратове прошли зимние мастер-классы по музыке
В Саратове 9 декабря прошел третий этап работы межрегиональной творческой лаборатории одаренных детей «Через тернии к звездам!» по направлению «Инструментальное исполнительство».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие прошло на базе детской музыкальной школы №21.
Так, артисты «Брандт Брасс Ансамбля», обладатели Гран-при в номинации «Ансамбль медных духовых инструментов» на II Международном конкурсе трубачей имени В. И. Щелокова и специального приза «За сохранение и развитие традиций школы игры на духовых инструментах», Александр Даниленко, Валентин Статник, Юрий Долгов провели для ребят зимние мастер-классы.
В мероприятии приняли участие десять человек из школ Саратова, Энгельса и Ершова.
Также для гостей прошел концерт «Брандт Брасс Ансамбля», практические занятия с юными исполнителями, а учителя ребят послушали лекции.
ИСТОЧНИК KP.RU