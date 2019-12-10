В Саратове прошли зимние мастер-классы по музыке

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-10T11:55:07+03:00

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В Саратове 9 декабря прошел третий этап работы межрегиональной творческой лаборатории одаренных детей «Через тернии к звездам!» по направлению «Инструментальное исполнительство».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие прошло на базе детской музыкальной школы №21.

Так, артисты «Брандт Брасс Ансамбля», обладатели Гран-при в номинации «Ансамбль медных духовых инструментов» на II Международном конкурсе трубачей имени В. И. Щелокова и специального приза «За сохранение и развитие традиций школы игры на духовых инструментах», Александр Даниленко, Валентин Статник, Юрий Долгов провели для ребят зимние мастер-классы.

В мероприятии приняли участие десять человек из школ Саратова, Энгельса и Ершова.

Также для гостей прошел концерт «Брандт Брасс Ансамбля», практические занятия с юными исполнителями, а учителя ребят послушали лекции.

ИСТОЧНИК KP.RU