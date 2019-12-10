Школьница из Энгельса попала в больницу с алкогольным отравлением

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-10T10:50:03+03:00

Девочке грозит постановка на учет в полиции

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В Энгельсе Саратовской области госпитализировали пьяную школьницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 17-летняя девочка была доставлена в детскую больницу 6 декабря в алкогольным отравлением.

Назначена проверка. Будет установлено, где девочка взяла спиртное. Также проверят условия жизни и воспитания подростка.

По результатам проверки девочку могут поставить на учет в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU