В Энгельсе рецидивист и бомж обокрали дачный дом
На них завели уголовные дела
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из дачного дома.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 38-летней женщины, с 1 по 8 декабря кто-то выставил пластиковую дверь и похитил лопаты, электрическую плитку, посуду.
Сумма ущерба составила почти 7 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 40-летний рецидивист и 38-летний бомж.
Изъята электрическая плита, металлические ложки и вилки. На мужчин завели уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU