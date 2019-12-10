В Саратове из-за аварии встали трамваи четырех маршрутов
Движение прервалось на улице Вавилова
Изменить размер текста:
Сегодня, 10 декабря, в Саратове встали трамваи четырех маршрутов на улице Вавилова из-за аварии.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, как будут двигаться вагоны.
Трамваи №3 ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет. «Девятки» и «десятки» едут от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка лишь до Детского парка.
«Одиннадцатые» движутся от 6-го квартала до улицы Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU