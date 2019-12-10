2019-12-10T10:53:51+03:00
Общество

В Саратове из-за аварии встали трамваи четырех маршрутов

Движение прервалось на улице Вавилова
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 декабря, в Саратове встали трамваи четырех маршрутов на улице Вавилова из-за аварии.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, как будут двигаться вагоны.

Трамваи №3 ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет. «Девятки» и «десятки» едут от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка лишь до Детского парка.

«Одиннадцатые» движутся от 6-го квартала до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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