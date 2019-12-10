2019-12-10T10:51:38+03:00
Общество

Двух бизнесменов из Горного оштрафовали за торговлю игральными картами

На продукции не было возрастного ценза
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Краснопартизанском районе Саратовской области прокуратура оградила детей от опасной информации.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в двух магазинах поселка Горный на витринах были обнаружены игральные карты с ценниками. При этом возрастного ценза на продукции не имелось.

Прокуратура возбудила два дела в отношении предпринимателей. Виновных оштрафовали по 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключена вода на улице Электронная
Концерт ансамбля ударных инструментов «Crash-band» пройдет в Саратовской консерватории
Набор учителей в предуниверсарий Саратова начнется в апреле
В Саратовской области москвича поймали с крупной партией наркотиков и дали срок
Панков: Володин потребовал снять бюрократические препоны в вопросе выплат компенсаций обманутым дольщикам
Аэропорт «Гагарин» из-за тумана не принимает и задерживает рейсы
Саратовцам рассказали, как правильно выбрать пиротехнические изделия
Ирину Романову вывели из всех комитетов облдумы
В доме на Азина найдено тело мужчины с пробитым черепом
В Саратове прошли зимние мастер-классы по музыке
В Саратове незаконный алкоголь пытались замаскировать этикеткой «просто вода»
Энгельсские спортсмены взяли призы фестиваля кудо
В Президентской академии обсудили основные вопросы приемной кампании 2020 года