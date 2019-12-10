Двух бизнесменов из Горного оштрафовали за торговлю игральными картами
На продукции не было возрастного ценза
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В Краснопартизанском районе Саратовской области прокуратура оградила детей от опасной информации.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в двух магазинах поселка Горный на витринах были обнаружены игральные карты с ценниками. При этом возрастного ценза на продукции не имелось.
Прокуратура возбудила два дела в отношении предпринимателей. Виновных оштрафовали по 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU