Двух бизнесменов из Горного оштрафовали за торговлю игральными картами

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-10T10:51:38+03:00

На продукции не было возрастного ценза

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В Краснопартизанском районе Саратовской области прокуратура оградила детей от опасной информации.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в двух магазинах поселка Горный на витринах были обнаружены игральные карты с ценниками. При этом возрастного ценза на продукции не имелось.

Прокуратура возбудила два дела в отношении предпринимателей. Виновных оштрафовали по 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU