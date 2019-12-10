2019-12-10T10:50:58+03:00
Общество

В Саратове прошел вечер памяти капитана второго ранга Кима Захарова

Мероприятие прошло в библиотеке
Дарья Вострикова
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В Центре муниципальной и краеведческой информации Центральной городской библиотеки в рамках краеведческого клуба «Саратовец» состоялся вечер памяти, посвященный капитану второго ранга Киму Васильевичу Захарову.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Он окончил Каспийское Краснознаменное Высшее Военно-Морское училище имени С. М. Кирова. Прошел путь от командира батареи зенитного калибра крейсера «Жданов» до начальника штаба отдельной части Краснознаменного Северного флота. Являлся участником Карибского кризиса. После службы преподавал в местных морских школах, награжден орденом Красной Звезды, многими медалями.

На мероприятии присутствовали председатель Саратовской региональной общественной организации «Саратовское морское собрание» Владислав Иванов, капитаны Юрий Шабашев и Рихард Диль, директор Музея речного флота Александр Азовцев, сын Захарова Александр Захаров и другие.

Они поделились своими воспоминаниями, отметили высокую образованность, компетентность, военную эрудицию и культуру, интеллигентность и тактичность Кима Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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