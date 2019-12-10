2019-12-10T10:47:35+03:00
Общество

Названы адреса улиц Саратова, где будут чистить тротуары

На работу вышли 248 человек
Екатерина Семенова
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В Саратове 10 декабря продолжаются работы по уборке снега и наледи с тротуаров.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, будут задействованы 212 единиц техники и 248 человек.

Работники МБУ «Дорстрой» будут чистить пешеходные переходы и тротуары на улицах: Кутякова, Шелковичная, Большая Казачья, Вавилова, Тверская, Панфилова, Привокзальная, Блинова, Производственная, Перспективная, Тулайкова, 2-я Прокатная, Загороднева, а также сквер 50 лет Октября, бульвар Героев Отечества, проспект Кирова, 1 и 2-й Международный проезды.

У дома №11 по 2-му Московскому проезду будут скалывать наледь и устранять последствия течи.

На улицах Буровая, Панфилова и Московское шоссе будут приводить в порядок остановочные павильоны.

Силами работников МБУ «Служба благоустройства города» будут очищены тротуары на Большой Затонской, Челюскинцев, Соколовой, Советской, Вольской, Рахова, 2-я Садовая. Уборку улиц будут вести на Волжской, Октябрьской, Радищева, Московской, Лермонтова, Первомайской, Григорьева, Соборной площади и набережной Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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