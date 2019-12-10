2019-12-10T10:45:43+03:00
Происшествия

В Энгельсе девушка украла у сестры золото и уехала в Махачкалу

Сумма ущерба составила 400 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу, которую совершила 19-летняя девушка.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 31-летней заявительницы, ее молодая сестра украла золото стоимостью 400 тыс. рублей и уехала в Махачкалу.

Гражданку задержали, она во всем призналась. У нее забрали 36 тыс. рублей и залоговые билеты из ломбарда.

На девушку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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