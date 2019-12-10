2019-12-10T09:53:11+03:00
Происшествия

В Энгельсе «Приора» сбила шедшую по дороге женщину

Гражданка шла по проезжей части в одежде без световозвращающих элементов
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 9 декабря, 24-летний водитель «Лады Приора» сбил женщину.

- Авария произошла в 19:00 у дома №209а по проспекту Фридриха Энгельса, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

По предварительным данным, пострадавшая 28-летняя гражданка шла по дороге в попутном с машиной направлении в одежде без световозвращающих элементов.

Пешехода госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пешеходам Саратовской области напомнили, как вести себя на проезжей части
Отключена вода на улице Электронная
Концерт ансамбля ударных инструментов «Crash-band» пройдет в Саратовской консерватории
Набор учителей в предуниверсарий Саратова начнется в апреле
В Саратовской области москвича поймали с крупной партией наркотиков и дали срок
Панков: Володин потребовал снять бюрократические препоны в вопросе выплат компенсаций обманутым дольщикам
Аэропорт «Гагарин» из-за тумана не принимает и задерживает рейсы
Саратовцам рассказали, как правильно выбрать пиротехнические изделия
Ирину Романову вывели из всех комитетов облдумы
В доме на Азина найдено тело мужчины с пробитым черепом
В Саратове прошли зимние мастер-классы по музыке
В Саратове незаконный алкоголь пытались замаскировать этикеткой «просто вода»
Энгельсские спортсмены взяли призы фестиваля кудо
В Президентской академии обсудили основные вопросы приемной кампании 2020 года