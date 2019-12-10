В Энгельсе «Приора» сбила шедшую по дороге женщину
Гражданка шла по проезжей части в одежде без световозвращающих элементов
Изменить размер текста:
В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 9 декабря, 24-летний водитель «Лады Приора» сбил женщину.
- Авария произошла в 19:00 у дома №209а по проспекту Фридриха Энгельса, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
По предварительным данным, пострадавшая 28-летняя гражданка шла по дороге в попутном с машиной направлении в одежде без световозвращающих элементов.
Пешехода госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU