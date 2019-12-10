Саратовцы пожаловались на испорченные таблички, посвященные космонавтам

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-10T10:02:03+03:00

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Саратовцы пожаловались в соцсетях на испорченные таблички с историческими записями, посвященными космонавтике. Они установлены на старой набережной.

- Их установили два года назад. На табличках были установлены яркие дорогостоящие прожекторы разного цвета, которые красиво подсвечивали деревья набережной. Они проработали не больше полугода, после чего были отключены. Сейчас световые приборы стали скручивать и разворовывать, а таблички покрыты грязью и птичьим пометом, — сообщил пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником «Алексей Шпион».

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Мужчина обратился к горожанам с вопросом, почему эта система не поддерживается и отметил, что за такие вещи «стыдно перед гостями города».

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В комментариях под записью Юрий Украинский отметил, что на этом месте можно было бы установить камеры. По мнению Александра Ларина, в разрушениях могли быть виноваты сами горожане.

Напомним, развитие темы увековечения космонавтов не чуждо региону. В Саратовской области планируется строительство парка на месте приземления Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU