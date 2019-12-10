В Саратове пьяный муж до смерти забил жену
Женщина не стала вызывать врачей и умерла через два дня
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В Кировском районе Саратова 47-летнего мужчину взяли под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья своей жене, из-за чего та умерла.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась вечером 4 декабря в квартире дома на улице Батавина.
По версии следствия, мужчина был пьян и избил свою 48-летнюю жену. Женщина не обратилась вовремя за медицинской помощью и умерла вечером 6 декабря. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
Мужчине предъявлено обвинение, свою вину он признал полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU