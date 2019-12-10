Саратовцам рассказали, как выбрать новогодние подарки для детей

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-10T09:16:57+03:00

Есть несколько простых правил

Изменить размер текста: A A

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области дало рекомендации местным жителям по выбору новогоднего сладкого подарка.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, лучше приобретать их в местах организованной торговли. Продукция должна быть не в поврежденной, мятой или деформированной упаковке. Конфеты, печенье, игрушки, должны быть обернуты.

Маркировка должна содержать сведения на русском языке о пищевой продукции: наименование, состав, количество, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности.

О наличии игрушки должно быть написано, размеры ее упаковки не должны вызывать риск удушья ребенка.

Если у вас есть сомнения по информации, в магазине вам обязаны предоставить все необходимые документы.

Лучше отдавать предпочтение кондитерским наборам, в составе которых отсутствуют скоропортящиеся продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU