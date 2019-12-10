Усилиями прокуратуры в Аткарске ликвидированы свалки бытовых отходов
Хлам лежал на территории Залинейного кладбища
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Аткарская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления по обращению местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на территории Залинейного кладбища, расположенного напротив дома №69 по Волгоградскому проезду, были пять свалок твердых бытовых отходов.
Администрация решать этот вопрос не хотела, однако суд рассмотрел иск прокуратуры и обязал чиновников устранить горы хлама.
Исполнение решения контролирует надзорное ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU