2019-12-10T08:57:57+03:00
Общество

Усилиями прокуратуры в Аткарске ликвидированы свалки бытовых отходов

Хлам лежал на территории Залинейного кладбища
Дарья Вострикова
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Аткарская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления по обращению местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на территории Залинейного кладбища, расположенного напротив дома №69 по Волгоградскому проезду, были пять свалок твердых бытовых отходов.

Администрация решать этот вопрос не хотела, однако суд рассмотрел иск прокуратуры и обязал чиновников устранить горы хлама.

Исполнение решения контролирует надзорное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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