Перетопленная печь привела к трагедии в Духовницком районе
В Духовницком районе Саратовской области на пожаре погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата проверка.
Трагедия произошла в селе Березовая Лука. Около 15 часов местные жители заметили возгорание частного дома, где жила 77-летняя женщина. После того, как пожар был потушен, тело пенсионерки нашли на диване.
Предварительно установлено, что дом отапливался дровяной печью. Она была перетоплена, что привело к тлению стены, а потом и к пожару.
После установления точных обстоятельств трагедии и причин гибели женщины будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU