Перетопленная печь привела к трагедии в Духовницком районе

СЕГОДНЯ 08:51 2019-12-10T08:58:38+03:00

Пенсионерка погибла на пожаре в своем доме

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В Духовницком районе Саратовской области на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата проверка.

Трагедия произошла в селе Березовая Лука. Около 15 часов местные жители заметили возгорание частного дома, где жила 77-летняя женщина. После того, как пожар был потушен, тело пенсионерки нашли на диване.

Предварительно установлено, что дом отапливался дровяной печью. Она была перетоплена, что привело к тлению стены, а потом и к пожару.

После установления точных обстоятельств трагедии и причин гибели женщины будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU