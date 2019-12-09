В Саратовской области расследуется два дела о поставках медоборудования

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-09T15:44:34+03:00

Аппараты не соответствовали заявленным требованиям и ГОСТам

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В Саратовской области заведены два уголовных дела в связи с поставками медицинского оборудования.

Как сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР региона Антон Скобликов, первое из них, от 26 июня, связано с поставками аппаратов УЗИ с датчиками, не соответствующими стандартам РФ. Это ст. 238.1 «Незаконный ввоз медоборудования».

Второе дело возбуждено 19 ноября по ст. 285.1 «Злоупотребление должностными полномочиями». В область были поставлены рентгеновские установки, не соответствующие ГОСТам.

Пока обвинение конкретно никому из должностных лиц регионального Минздрава не предъявлено, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU