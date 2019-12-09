ДК в Ершовском районе должны построить за год

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-09T13:15:07+03:00

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На заседании Экспертного совета по культуре, которое состоялось в Саратове, губернатор Валерий Радаев остановился на теме реализации нацпроектов.

- Впервые за много лет федеральное финансирование составило более трехсот шестидесяти млн рублей, а это почти в 4 раза больше, чем в 2018 году, — заявил глава региона.

Он отметил масштабную работу, которая была проведена в районных учреждениях культуры. По словам Валерия Радаева, важность этого неоспорима, так как культура в малых населенных пунктах востребована не меньше, чем в крупных городах.

В частности, Валерий Радаев отметил важность открытия модельных библиотек. Они созданы в восьми районах области и в Саратове.

- Модельная библиотека — это шаг в будущее. Она дает широкий доступ к любой нужной информации, — заявил Радаев.

Кроме того, он отметил важность открытия виртуальных концертных залов и модернизации кинозалов.

- Из планов на 2020 год особенно значимым для нас станет строительство ДК в Ершовском районе. Жители села Семёно-Полтавка ждут этот объект, не раз обращались ко мне лично. Мы вошли в нацпроект, и Дом культуры на 150 мест должен быть возведен за год, — сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU