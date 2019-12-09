Радаев предложил организовать в Саратове всероссийский детский театральный фестиваль

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-09T12:57:01+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил на заседании Экспертного совета по культуре. Мероприятие прошло в модельной библиотеке №37.

Глава региона напомнил о достигнутых успехах за последние семь лет.

Был открыт Региональный центр поддержки одаренных детей, завершен ремонт областной филармонии, капитально отремонтировано общежитие колледжа искусств. Кроме того, открылся Музей трудовой славы, отремонтирован Вольский театр драмы, заново отстроено здание драмтеатра в Балашове. Там прошел фестиваль «Театральное Прихоперье».

- При поддержке Вячеслава Володина завершена реконструкция Энгельсского музыкально-эстетического лицея. Хоть объект и относится к системе образования, но напрямую связан с творческим процессом в молодежной среде, — отметил Валерий Радаев.

Также глава региона остановился на планах.

- На сегодняшний день у нас накопились достаточные ресурсы для создания детского театрального кластера и сам бог велел этим воспользоваться. Известный на всю страну школьный театр-студия «Театралика», который в течение очень многих лет получает престижные премии на всероссийских и международных фестивалях, а только что его коллектив победил в одной из номинаций в окружном конкурсе «Театральное Приволжье». Опять же, многопрофильная детская студия на базе старого ТЮЗа, где занимаются более 100 детей. А это, как я уже сказал, — уникальное соединение творческого образования и возможности проводить показы на профессиональной сцене. В строящемся предуниверсарии — благотворительном проекте Вячеслава Викторовича Володина — запланировано отдельное театральное направление с мастер-классами Евгения Миронова. Считаю, что такие мощные сегменты нуждаются в модели объединения. Не столько юридического, сколько творческого. Интеграция позволит успешно готовить кадры для театрального факультета саратовской консерватории и других профильных вузов страны. Создать на своей базе фестиваль детского театрального творчества всероссийского уровня. Просил бы министра и театральную общественность подумать над моим предложением. Подобная инициатива нуждается в детальной проработке. Но, согласитесь, идея абсолютно обоснованная и реализуемая. А для культурного имиджа области — еще и нужная, — заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU