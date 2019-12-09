Саратовские спортсмены стали призерами первенства России по пулевой стрельбе
Состязания прошли в Казани
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Саратовские спортсмены из центральной спортивной школы города стали призерами первенства России по пулевой стрельбе.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, состязания состоялись в Казани.
В упражнении «Бегущий кабан», где нужно было стрелять из винтовки по движущимся мишеням, команда юношей в составе Егора Барсукова, Андрея Миронова, Вячеслава Алексеева заняли третье место.
Женская команда в составе Софьи Куршаковой, Тамилы Чернопищук, Ксении Бондаревой также завоевала бронзу соревнований в командном зачете.
ИСТОЧНИК KP.RU