Саратовские спортсмены стали призерами первенства России по пулевой стрельбе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-09T12:54:07+03:00

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Саратовские спортсмены из центральной спортивной школы города стали призерами первенства России по пулевой стрельбе.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, состязания состоялись в Казани.

В упражнении «Бегущий кабан», где нужно было стрелять из винтовки по движущимся мишеням, команда юношей в составе Егора Барсукова, Андрея Миронова, Вячеслава Алексеева заняли третье место.

Женская команда в составе Софьи Куршаковой, Тамилы Чернопищук, Ксении Бондаревой также завоевала бронзу соревнований в командном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU