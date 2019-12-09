Мошенница из Пермского края оставила пенсионера из Саратова без 350 тыс. рублей
Гражданка предложила купить телевизор
Изменить размер текста:
Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу у 65-летнего пенсионера.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 26 мая в 16:17 неизвестный предложил купить у него телевизор.
В итоге с карты пенсионера сняли 350 тыс. рублей, а технику он не получил.
Вчера, 8 декабря, полиция задержала предполагаемую мошенницу, ей оказалась 21-летняя жительница города Березники Пермского края.
Гражданка призналась, что потратила похищенные деньги на себя, в отношении нее завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU