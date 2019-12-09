2019-12-09T13:03:28+03:00
Происшествия

Мошенница из Пермского края оставила пенсионера из Саратова без 350 тыс. рублей

Гражданка предложила купить телевизор
Дарья Вострикова
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Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу у 65-летнего пенсионера.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 26 мая в 16:17 неизвестный предложил купить у него телевизор.

В итоге с карты пенсионера сняли 350 тыс. рублей, а технику он не получил.

Вчера, 8 декабря, полиция задержала предполагаемую мошенницу, ей оказалась 21-летняя жительница города Березники Пермского края.

Гражданка призналась, что потратила похищенные деньги на себя, в отношении нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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