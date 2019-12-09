В Энгельсе рецидивист украл у прохожего сотовый телефон
Мужчину задержали
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 39-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 3 на 4 ноября кто-то украл его телефон Honor 8 на улице Маршала Василевского.
Сумма ущерба составила 5,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.
На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU