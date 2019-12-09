В Энгельсе рецидивист украл у прохожего сотовый телефон

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-09T11:30:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 39-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 3 на 4 ноября кто-то украл его телефон Honor 8 на улице Маршала Василевского.

Сумма ущерба составила 5,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.

На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU