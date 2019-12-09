2019-12-09T11:30:25+03:00
Происшествия

Прокуратура озвучила средний размер взяток в Саратовской области

Сумма в 2019 году составила 500 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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Юрий ЧайковскийЮрий ЧайковскийФото: Александр Уриевский
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Прокуратура и СУ СКР по Саратовской области сегодня, 9 декабря, проводят совместную пресс-конференцию.

Заместитель начальника отдела по надзору и исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Юрий Чайковский отметил, что в 2019 году выявлено 80 случаев конфликтов интересов. В основном это прием чиновниками на работу родственников.

- Мы внимательно следим за расходами и доходами чиновниками, а также, чтобы депутаты не брали помощниками родственников, — отметил он.

Также Чайковский сообщил средний размер взяток — около 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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