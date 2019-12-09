2019-12-09T11:19:56+03:00
Общество

Саратовцы вошли в топ-10 по отсутствию вредных привычек

Саратовская область набрала 79,7 балла рейтинга
Ольга Симонова
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Саратовская область вошла в топ-10 рейтинга по отсутствию вредных привычек среди регионов РФ, который подготовили эксперты РИА Новости.

Специалисты высчитывали, сколько жители региона потребляют алкоголя и табака, а также число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и смертность от отравлений спиртным.

Саратовская область набрала 79,7 балла и по итогам 2018 года заняла десятое место, упав на четыре строчки — в 2017-м регион был на шестом месте.

Отметим, что на первых трех местах рейтинга Чеченская Республика, республики Ингушетия и Дагестан, а самый «вредный» образ жизни ведут Магаданская область, Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, занявшие 83, 84 и 85-е места соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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