Саратовцы вошли в топ-10 по отсутствию вредных привычек
Саратовская область вошла в топ-10 рейтинга по отсутствию вредных привычек среди регионов РФ, который подготовили эксперты РИА Новости.
Специалисты высчитывали, сколько жители региона потребляют алкоголя и табака, а также число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и смертность от отравлений спиртным.
Саратовская область набрала 79,7 балла и по итогам 2018 года заняла десятое место, упав на четыре строчки — в 2017-м регион был на шестом месте.
Отметим, что на первых трех местах рейтинга Чеченская Республика, республики Ингушетия и Дагестан, а самый «вредный» образ жизни ведут Магаданская область, Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, занявшие 83, 84 и 85-е места соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU