Сельчанин украл аккумуляторы с базы НИИ в Саратове

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-09T11:52:36+03:00

Гражданин во всем признался

Изменить размер текста: A A

Полиция Кировского района раскрыла кражу с территории базы НИИ на улице 1-я Гуселка.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 31 июля в отдел пришел 49-летний начальник гаража и рассказал, что неизвестные унесли шесть аккумуляторов с комбайнов и тракторов, а также запчасти.

Сумма ущерба превысила 51 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний житель Алгая, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU