Сельчанин украл аккумуляторы с базы НИИ в Саратове
Гражданин во всем признался
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Полиция Кировского района раскрыла кражу с территории базы НИИ на улице 1-я Гуселка.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 31 июля в отдел пришел 49-летний начальник гаража и рассказал, что неизвестные унесли шесть аккумуляторов с комбайнов и тракторов, а также запчасти.
Сумма ущерба превысила 51 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний житель Алгая, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU