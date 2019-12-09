2019-12-09T11:52:36+03:00
Происшествия

Сельчанин украл аккумуляторы с базы НИИ в Саратове

Гражданин во всем признался
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла кражу с территории базы НИИ на улице 1-я Гуселка.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 31 июля в отдел пришел 49-летний начальник гаража и рассказал, что неизвестные унесли шесть аккумуляторов с комбайнов и тракторов, а также запчасти.

Сумма ущерба превысила 51 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний житель Алгая, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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